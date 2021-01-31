ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للثأر من أتلتيك بلباو بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والصعود إلى وصافة جدول ترتيب الليجا.
كان برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع قبل الماضي، كما شهد اللقاء طرد ليونيل ميسى للمرة الأولى في تاريخه مع البلوجرانا.
في المقابل يطمح أتلتيك بلباو في مواصلة تفوقه على فريق برشلونة بخطف الفوز منه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز العاشر بـ 24 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع ألافيس، قادش مع أتلتيكو مدريد، غرناطة مع سيلتا فيجو.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى للثأر من أتلتيك بلباو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.