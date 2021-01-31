نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيعه يحسم مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رامي ربيعه نجم دفاع الأهلي عن تمسك بالاستمرار مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر.

ورفض رامي ربيعه فكرة الانضمام إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة على الرغم من قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق باستبعادة من قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأعرب رامي ربيعه عن رفضه فكرة التواجد مع الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة بدون مشاركة في المباريات وفضل البقاء في القاهرة والخضوع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيز نفسه للمرحلة المقبلة.

و عقدت لجنة التخطيط في الأهلي في الفترة الأخيرة أكثر من جلسة مع رامي ربيعه من أجل إقناعه بالموافقة على عرض الإعارة من الإسماعيلي للمشاركة في المباريات لكن نجم دفاع الأهلي رفض فكرة الرحيل.