نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير نادي الجونة، محمد الحصري عن كواليس مفاوضات الأهلي لضم والتر بواليا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن الزمالك قدم عرضا ماديا بجانب مصطفى فتحي لضم والتر بواليا لكن عرض الأهلي كان أفضل من الناحية المالية.

وتابع أن بواليا يحتاج إلى الصبر فقط مع الأهلي مع احرازه لاول هدف ستسير الامور معه بشكل جيد مؤكدا انه قادر على صناعة الفارق مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن ادريس امبوبو لاعب الفريق والمنضم حديثا إلى الجومة يحتاج إلى صبر فقط وسيصبح مثل بواليا.

وأتم أن الأهلي لم يتفاوض مع الجونة لضم أحمد حمدي خلال فترة انتقالات الشتوية الجارية.