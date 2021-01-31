ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباتي، أمام قادش في مباراة اليوم، وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الليجا.
وخاض أتلتيكو مدريد 18 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء وحيد.
في المقابل يطمح قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكوس، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.
ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع ألافيس، غرناطة مع سيلتا فيجو، برشلونة مع أتلتيك بلباو.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتلتيكو مدريد يسعى لضم قادش إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.