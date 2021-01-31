شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فريق الإسماعيلي قدم مباراة رائعة أمام منافسه بيراميدز في لقاء أمس، السبت، وأضاع مهاجمو الدراويش الكثير من الفرص أمام المرمى كانت قادرة على حسم الثلاث نقاط لهم.



وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي: "بيراميدز خسر 15 نقطة من أصل 30 نقطة في بطولة الدورى المصري حتى الآن، ليس هذا الطموح".

وأضاف: "مهاجمو فريق بيراميدز سجلوا 12 هدفا واستقبلوا 9 أهداف، الفريق لا ينافس على بطولة الدورى العام لأن الزمالك خسر 4 نقاط في 9 مباريات والأهلي 6 نقاط في 9 لقاءات".