الجهاز الطبي للأهلى يكشف موقف نجم الفريق من مواجهة الدحيل

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة محمد هاني، لاعب الفريق الذي ينفذ حاليا برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.
وقال الجهاز الطبي إن محمد هاني استكمل أمس برنامجه التأهيلي بقوة، على هامش مران الأهلي الذي أقيم أمس السبت على ملعب جامعة قطر.
وأوضح أن اللاعب بات قريبا جدا من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي مستمرة؛ من أجل تجهيزه لمباراة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.
من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد هاني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الثلاثاء.
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