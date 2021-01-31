نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يكشف السبب وراء توتر مبارياته أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الحصري مدير نادي الجونة عن السبب الحقيقي وراء التوتر في مباريات الفريق أمام الزمالك.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن عدم الابقاء على رضا شحاته في المواسم الماضية كمدير فني كان من أجل الحفاظ عليه واكتمال الخبرات الذي اكتسبها.

وتابع أن لا أزمة بين الجونة و الزمالك وفريقه كان يرغب في ضم اكثر من لاعب في القلعة البيضاء ابرزها أحمد مدبولي و محمود دونجا لاعبا الاسماعيلي الحالي عندما كانوا في الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن السوشيال ميديا سبب الشحن والضغط العصبي في لقاءات الزمالك والجونة في المدرجات او الملعب.

واتم أن حسام الزناتي لعب دورا كبيرا في صعود الجونة للدوري الممتاز.