نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردة فعل ثنائي برشلونة بعد تقرير يحسم مستقبلهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثنائي دفاع فريق برشلونة الإسباني، عن ردة فعلهم بعد ان أبدت الأمانة الفنية في النادي، رأيهم في مستوياتهم خلال الفترة الماضية.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الأمانة الفنية في نادي برشلونة، لا تثق في إمكانيات الثنائي صامويل أومتيتي، وأوسكار مينجويزا، قلبي دفاع الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة أس الإسبانية، كان هناك ردة فعل من أومتيتي ومينغويزا في تدريبات الفريق أمس، بعد التقرير الخاص بالثنائي الذي ظهر مؤخرًا.

وترغب إدارة برشلونة في جلب الإسباني ايريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي في أسرع وقت ممكن، سواء في الميركاتو الشتوي الحالي، أو في نهاية الموسم، لتدعيم خط الدفاع.

وأشارت الصحيفة: ان أومتيتي تجاهل تقرير الإدارة الفنية وتحدث بشكل طبيعي مع مواطنيه فقط، غريزمان وعثمان ديمبلي ولينغليت في أغلب أوقات المران الصباحي.

بينما انضم مينغويزا إلى زملائه من الفريق الفرعي "برشلونة ب"، أمثال: كونراد وإيليكس ورونالد أراوخوا.

واختتمت: الشكوك في قدرات الثنائي بسبب الحالة الفنية، بجانب الحالة البدنية لاومتيتي، في حين قلة الخبرة هي ما تهدد مشاركه الشاب مينغويزا.