لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

أكد لويس مارتن نجم فريق الدحيل القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور الأول، ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وقال لويس مارتن في تصريحات أبرزتها صحيفة الراية القطرية:" جاهزون لمواجهة الأهلي، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز في المباراة، والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة التي نشارك فيها لأول مرة".

وتابع:" لانخشى بطل أفريفيا ولا جماهيره، وهدفنا الفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ومواجهة بايرن ميونخ.

وأشار:" لا أعرف الكثير عن الأهلي سوى أنه بطل أفريقيا، وأنه سيكون منافسنا في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية".

وعن الحضور الكبير المتوقع لجماهير الأهلي أمام الدحيل، أوضح مارتن:" أنا من اللاعبين الذين يحبون اللعب وسط حضور جماهيري كبير، وبالتالي سيكون هذا حافزا كبيرا لنا للظهور بأفضل شكل ممكن أمام الأهلي".