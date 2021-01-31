نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 31-1- 2021 العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم ولعل ابرزها مواجهة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بين منتخب الدنمارك ونظيره السويد . كأس العالم لكرة اليد اسبانيا ضد فرنسا .. الساعة 3:30 عصرًا .. قناة ON Time Sports 3 "تحديد المركز الثالث والرابع " الدنمارك ضد السويد .. الساعة 6:30 مساءً .. قناة ON Time Sports 3 "البطل " الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد بيرنلي .. الساعة 2 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1 ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد الساعة 4 عصرًا.. قناة beIN Sports HD 2 ليفربول ضد وست هام يونايتد .. الساعة 6:30 مساءً قناة beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 1 توتنهام ضد برايتون الساعة 9:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس ..الساعة 3 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 3 أتليتكو مدريد ضد قادش .. الساعة 5:15 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو ضد غرناطة الساعة 7:30 مساءً .. قناة beIN Sports HD 3 برشلونة ضد أتليتك بلباو الساعة 10 مساءً.. قناة beIN Sports HD 3، beIN Sports HD 1. الدوري الإيطالي سيبزيا كالتشو ضد أودينيزي .. الساعة 1:30 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 4 أتلانتا ضد لاتسيو ..الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4 كالياري ضد ساسولو ..الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 5 كروتوني ضد جنوى .. الساعة 4 مساءً .. قناة beIN Sports HD 12 نابولي ضد بارما.. الساعة 7 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4 روما ضد هيلاس فيرونا الساعة 9:45 مساءً .. قناة beIN Sports HD 4 الدوري الفرنسي نيس ضد سانت إيتيان .. الساعة 2 ظهرًا .. قناة beIN Sports HD 6 أنجيه ضد نيم أولمبيك ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 8 ستراسبورج ضد ستاد ريمس..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 9 ستاد بريست ضد ميتز..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports Connect لوريان ضد باريس سان جيرمان ..الساعة 4 عصرًا .. قناة beIN Sports HD 6، beIN Sports HD 1 ليل ضد ديجون .. الساعة 6 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6 نانت ضد موناكو .. الساعة 10 مساءً .. قناة beIN Sports HD 6 الدوري الألماني كولن ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة 4:30 مساءً فولفسبورج ضد فرايبورج .. الساعة 7 مساءً.. قناة beIN Sports Fr 4 HD max الدوري السعودي الرائد ضد ضمك .. الساعة 2:45 ظهرًا .. قناة KSA Sports 1 HD القادسية ضد الوحدة .. الساعة 5 مساءً .. قناة KSA Sports 2 HD الأهلي ضد الباطن .. 7:10 مساءً .. قناة KSA Sports 1 HD

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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