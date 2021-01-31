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تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

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كشف تقرير تركي عن الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي، في مسابقة الدوري التركي.

وذكر موقع " fanatik" التركي، أنه من المتوقع أن يظهر مصطفى محمد لأول مرة بقميص جالاتا سراي أمام باشاك شهير الثلاثاء المقبل.

وأضافت الموقع، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي سيدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة، خاصة وأن اللاعب لا يعاني من نقص بدني خطير، بسبب مشاركته مع الزمالك منذ أيام قليلة.

كان نادي الزمالك أعلن الخميس الماضي، إعارة مصطفى محمد  لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.

ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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