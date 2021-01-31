نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

كما تمكن يوفنتوس من الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، فيما سحق إنتر ميلان ضيفه بينيفينتو برباعية دون رد.

وتختتم لقاءات الجولة ،اليوم الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان برصيد 14 هدفاً، ثم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً

وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق مباريات الأحد من الجولة 20.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.

3- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.

5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.

6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.

7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 10 أهداف.

8 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف.

8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.

9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.

10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.