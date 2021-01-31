نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على استبعاد نجم الفريق من حساباته في مواجهة الدحيل القطري، بمونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، عندما يلاقي نظيره الدحيل القطري، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وقرر موسيماني، عدم الاعتماد على خدمات مروان محسن مهاجم الفريق، بشكل أساسي ومنح الأفضلية للدفع بخدمات محمد شريف منذ بداية المباراة.

ويأتي قرار المدير الفني، بسبب عدم جاهزية مروان محسن وعدم خوضه مباريات بالفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ابتعاده عن مستواه الفني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري، نظيره بايرن ميونخ الألماني، يوم 8 فبراير المقبل ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.