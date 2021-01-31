أمير مرتضى ساخرا: فين الصفقات؟

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقًا، رسالة مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر". وكان أمير مرتضى منصور رحل عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية. وكتب أمير مرتضى: "أنا كل ده مستني فين المخالفات طب بلاش فين الصفقات". يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك، تعاقدت ليلة أمس، مع مروان حمدي، مهاجم المقاصة، وسيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري.

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