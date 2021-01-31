مجدى عبد الغني: بإمكان الزمالك الاستعانة بخدمات الجزيري بدوري الأبطال في حالة واحدة

علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على إمكانية مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري الوافد الجديد بصفوف فريق الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا.

وقال مجدي عبد الغني، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن مشاركة التونسي سيف الدين الجزيرى مع الزمالك فى دور المجموعات مرهون بقيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بفتح الباب أمام قيد اللاعبين أو الاستبدال فى قوائم الأندية المشاركة بالبطولات الخاضعة تحت عباءته.

وأشار إلى أن سيف الدين الحزيرى شارك مع المقاولون العرب فى كأس الكونفدرالية وفى حال فتح الكاف الباب أمام الاستبدال أو قيد اللاعبين بإمكان الزمالك قيده فى صفوفه والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وتعاقد مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع.

واتفق مسؤولو الزمالك مع الجزيري، ومسئولي نادي المقاولون العرب على التفاصيل وحصلوا على توقيع اللاعب.

يأتي ذلك بعدما سعى مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الأساسي إلى صفوف جالاطا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.