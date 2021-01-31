يلتقى منتخبا السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في السادسة والنصف مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة.
ويدخل منتخب السويد اللقاء، باحثا عن الحلم الذى يريد تحقيقه وهو الفوز باللقب الذى أخفق في تحقيقه طوال الـ 22 عاما الماضية، حيث كانت آخر بطولة توج بها عام 1999، وأقيمت بمصر أيضا، وتوج بها بعد الفوز على روسيا في نهائي المونديال.
كما أن منتخب السويد يريد أن يحقق نتيجة إيجابية اليوم، خاصة وأن آخر نهائي في بطولات العالم لليد، شارك فيه السويد كان عام 2001، وخسر فيه أمام الديوك الفرنسية مستضيفة البطولة وقتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائى مونديال اليد.. السويد لم يتوج ببطولة العالم منذ 1999 بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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