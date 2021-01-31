نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق برايتون، منافسه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد خسر فريق توتنهام هوتسبير مباراته في الجولة الماضية أمام ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل فريق توتنهام في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام برايتون، حيث جاء كالتالي :-

لوريس - دوهيرتي - ألدرفايلد - داير - ديفيز - هويبرج - سيسوكو - ندومبيلي - لوكاس مورا - سون - كارلوس فينسيوس.