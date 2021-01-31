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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل علي ملعب المدينة التعليمية، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل 4 فبراير، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت قطر.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان الأهلي تأهل إلي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث تأهل إليها خمس مرات في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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