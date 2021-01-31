نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل علي ملعب المدينة التعليمية، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل 4 فبراير، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت قطر.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان الأهلي تأهل إلي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث تأهل إليها خمس مرات في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.