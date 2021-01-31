بسبب العمولة .. الزمالك يستعد لمقاضاة نادي سانت ايتيان

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن رحيل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لنادي جالاتا سراي فتح الطريق للمسئولين لخوض فترة الانتقالات الشتوية بـ 2 مليون دولار.

وأضاف سالم خلال تصريحاته لـ اون تايم سبورت، قائلا: سانت ايتيان حاول استغلال الزمالك ومصطفى محمد، وكان ينظرون للاعب كبضاعة للبيع والشراء والمسكب فيها ونحن رفضنا ذلك.

وأكمل: تصريحات رئيس سانت ايتيان مسيئة لنادي الزمالك وغير أخلاقية وسيتم التعامل معها بشكل قانوني بعد اتهام المسؤولين بالسمسرة "أخذ عمولة" من وراء صفقة مصطفى محمد وهذا غير حقيقي بالمرة .