وأضاف سالم خلال تصريحاته لـ اون تايم سبورت، قائلا: سانت ايتيان حاول استغلال الزمالك ومصطفى محمد، وكان ينظرون للاعب كبضاعة للبيع والشراء والمسكب فيها ونحن رفضنا ذلك.
وأكمل: تصريحات رئيس سانت ايتيان مسيئة لنادي الزمالك وغير أخلاقية وسيتم التعامل معها بشكل قانوني بعد اتهام المسؤولين بالسمسرة "أخذ عمولة" من وراء صفقة مصطفى محمد وهذا غير حقيقي بالمرة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب العمولة .. الزمالك يستعد لمقاضاة نادي سانت ايتيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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