3 عصافير بحجر.. أرقام أسطورية بالجملة تنتظر محمد صلاح أمام وست هام

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق 3 أرقام قياسية جديدة مع ليفربول، عندما يحل الريدز ضيفا ثقيلا على نظيره وست هام اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد في شباك وست هام، لتحقيق 3 إنجازات قياسية جديدة مع ليفربول، وهي:

1- خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 4 مباريات على التوالي:

سيصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية، حال سجل في لقاء الليلة. ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش. إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.

2- هداف الريدز التاريخي أمام وست هام:

يتصدر محمد صلاح قائمة لاعبي ليفربول الأكثر تسجيلا في شباك وست هام على التاريخ برصيد 7 أهداف، وذلك بالتساوي مع ستيفين جيرارد ومايكل أون.

يحتاج محمد صلاح إلى هدف في لقاء الليلة، للانفراد بلقب هداف الريدز التاريخي أمام وست هام.

3- تكرار إنجاز غائب منذ 63 عاما:

نجح محمد صلاح في التسجيل في شباك وست هام آخر 3 مباريات على التوالي، وفي حال سجل في لقاء الليلة، سيصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في شباك المطارق 4 مباريات على التوالي، منذ بيلي ليدل عام 1958.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدف وحيد عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون.