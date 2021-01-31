قوة وصلابة دفاعية.. أسامة زكي يكشف سر تعادل أهلي 2006 مع المقاولون

أكد أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، أن فريقه قدم عرضا قويا أمام المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، ولكنه وجد صعوبة في تحقيق الفوز بسبب قوة الفريق المنافس وصلابته الدفاعية، في ظل الندية الواضحة التي تشهدها مواجهات الفريقين في كل المراحل السنية بشكل عام.

وقال زكي إن لاعبي أهلي 2006، خاضوا المباراة بهدف تحقيق الفوز، لكن فريق المقاولون كان لديه دوافع قوية لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على فرصته في التأهل للمرحلة النهائية للبطولة، وهو ما صعَّب المباراة على كلا الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص المحققة لأي منهما.

وأبدى زكي استياءه من عدم احتساب الحكم هدفا صحيحا للأهلي، عندما حاول حارس المقاولون التصدي لكرة من ركلة ركنية إلا أن أنها سقطت من يده ودخلت المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تدخل أحد لاعبي الأهلي مع الحارس أثناء محاولة إمساكه للكرة، لكن الهدف صحيح ولا يعرف سبب إلغائه.

وشدد مدرب أهلي ٢٠٠٦ على أن الفريق سيبذل جهدا كبيرًا خلال مباريات المرحلة النهائية، لينافس بقوة على الفوز بلقب بطولة الجمهورية.