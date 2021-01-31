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شاهد.. لحظة توقيع بروتوكول إنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر

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وقع اليوم اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل البدء فى إنشاءات فرع القلعة البيضاء فى مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المنتظر، أن يتم البدء فى إنشاء فرع الزمالك فى مدينة ٦ أكتوبر، خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاق على كل الأمور مع وزارة الإنتاج الحربي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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