شاهد.. لحظة توقيع بروتوكول إنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر

وقع اليوم اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل البدء فى إنشاءات فرع القلعة البيضاء فى مدينة السادس من أكتوبر.
ومن المنتظر، أن يتم البدء فى إنشاء فرع الزمالك فى مدينة ٦ أكتوبر، خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاق على كل الأمور مع وزارة الإنتاج الحربي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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