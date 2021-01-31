بعد تمديد الفيفا.. 11 ملفا فى انتظار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لإنهائها

تواجه اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد العديد من التحديات فى إنهاء الملفات العالقة وذلك بعد نيل ثقة الفيفا والتجديد إلى ما بعد انتهاء أولمبياد طوكيو.

مسؤولو الجبلاية وضعوا العديد من السيناريوهات لإنهاء ملفات على مستوى المسابقات المحلية والإفريقية والدولية.

دوت الخليج يسلط الضوء على ١١ ملفا تعكف اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على الانتهاء منها فى قادم الأيام.

صداع ال var

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية.

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

موعد نهاية الدورى

وضع مسئولو الجبلاية تصورا من أجل إنهاء الدورى الممتاز فى ظل الارتباطات العديدة للمنتخبات الوطنية والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وتسابق الجبلاية الزمن من أجل إنهاء المسابقة المحلية خلال شهر أغسطس المقبل بعد الانتهاء من اولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

انتخابات مجلس الإدارة

يجهز مسئولو اللجنة الثلاثية كامل التفاصيل حول انتخابات مجلس الإدارة الجديد تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ومن المقرر قيام الجبلاية بفتح باب الترشح أمام الراغبين فى خوض الانتخابات وعقد جمعية عمومية لتحديد موعد إجراء الانتخابات لمدة ٤ سنوات.

الهيكلة الإدارية

من أجل الانتهاء من ملف الهيكلة الإدارية قامت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض تصور شامل وفقا لضوابط صارمة.

لائحة النظام الأساسى

أرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لائحة النظام الأساسى إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل نشرها فى الجريدة الرسمية وبدء العمل بها.

جاء ذلك بعد إجراء ثلاثة تعديلات على بنود اللائحة بالتنسيق مع الأندية ممثلي الجمعية العمومية.

تطوير الكرة النسائية

وضع مسؤولو اللجنة الثلاثية تطوير الكرة النسائية على رأس الأولويات فى قادم الأيام.

وأجرت اللجنة الثلاثية عدة تغييرات جذرية فى تشكيل منتخب الكرة النسائية ولجنة التطوير الخاصة بها.

ومن المقرر عقد الجبلاية سلسلة اجتماعات مع المسؤولين عن الكرة النسائية ومطالبتهم بتقديم تصور شامل عن المرحلة القادمة.

مشاركة المنتخب الأوليمبي فى الأولمبياد

يسعى مسؤولو الجبلاية إلى تذليل العقبات التى تواجه منتخب مصر الأوليمبي قبل المشاركة فى اولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وناقشت اللجنة الثلاثية شوقى غريب فى مطالبه بتوفير معسكر تدريبي خلال شهر فبراير ومارس وابريل المقبل على أن يتخللها خوض مباريات ودية من أجل تجهيز أوليمبي الفراعنة للمشاركة فى الأولمبياد.

تجهيز منتخب مصر الأول فى تصفيات أمم أفريقيا

عقد مسؤولو الجبلاية اجتماعا فور تولى المهمة مع حسام البدرى مدرب المنتخب الأول من أجل التعرف على كافة المطالب قبل معسكر مارس المقبل.

وتمسك أحمد مجاهد بضرورة العمل على نجاح منتخب مصر فى مهمته أمام كينيا وجزر القمر خلال شهر مارس القادم والتأهل إلى نهائيات أمم افريقيا فى الكاميرون.

انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

أحال مسئولو الجبلاية ملف إنسحاب منتخب الشباب من دورة تونس إلى لجنة الانضباط بعد رفع تقرير امل عن الواقعة.

ويأمل مسؤولو الجبلاية فى غلق الملف برمته وإصدار عقوبات حيال المخطئ فى الواقعة بعدما نالت من منتخب الشباب فى الخارج.

تطوير مستوى أداء الحكام

بعد تزايد الشكاوي من الأخطاء التحكيمية فى مباريات الدوري المحلي وإصدار العديد من الأندية بيانات بهذا الشأن قرر مسئولو الجبلاية إحداث تطوير فى المنظومة التحكيمية.

وقام أحمد مجاهد بتعيين عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الكاف مشرفا على ملف تقنية الفيديو من أجل تفادى وجود أخطاء تحكيمية فى المستقبل.

ودارت لجنة الحكام على إجراء ندوة تحليل لأداء قضاة الملاعب فى جولات الدورى الأخيرة من أجل تصحيح المسار.

مئوية الجبلاية

نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

ومن المقرر وضع خوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نجوم العالم على أجندة لجنة المئوية.