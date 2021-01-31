اتحاد الكرة يكشف موعد إقامة معسكر حكام الـ var

استقرت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على إقامة معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى فترة التوقف الدولية.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام تنتظر معسكر منتخب مصر الوطنى الأول خلال شهر مارس المقبل، استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا فى الكاميرون من أجل استغلال تلك الفترة فى إقامة معسكر حكام الفيديو.

وأضاف: ضيق الوقت حال دون إقامة أى معسكرات تدريبية خلال الفترة الماضية إضافة إلى تلاحم مباريات الدورى الممتاز.

وأشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية سوف تقيم معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الدولية من أجل تحقيق أقصى استفادة من النواحى البدنية والفنية.

ولفت إلى أن معسكر حكام الفيديو يسعى من خلاله مسؤولى لجنة الحكام إلى تصحيح المسار وتفادى الأخطاء التي تثير جدلا واتهامات من جانب الأندية.

وأوضح أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية تسعى إلى رفع مستوى حكام الفيديو ومنح الرخصة للعديد منهم بعد اجتياز كل الاختبارات والتدريبات الخاصة بها من أجل الاستعانة بالكوادر الجديدة فى المسابقة المحلية.