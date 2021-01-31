نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة التي خضع لها لاعبوا القلعة البيضاء والجهاز الفني قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق مع غزل المحلة لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأجرى الفريق المسحة يوم أمس السبت وذلك وفق البروتوكول المعمول به والمتبع قبل مباريات الدوري ولم تظهر أي نتائج إيجابية ما يعني لحاق جميع اللاعبين بالمباراة.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة زعيم الفلاحين يوم الثلاثاء على ملعب إستاد غزل المحلة لحساب مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري التي يتصدرها أبناء البرتغالي جيمي باتشيكو.