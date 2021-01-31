لابورتا يكشف رغبة ميسي بشأن تمديد عقده مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا المرشح الرئاسي السابق برشلونة الإسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وقال خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، عبر تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أنا أؤمن بميسي وهو يؤمن بي، إنه يعلم أنني سأفي بالتزاماتي".

وأكد خوان لابورتا المرشح الرئاسي السابق برشلونة الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد البقاء، وأنه عاش فترة صعبة لأنه "شعر بالخداع من الإدارة السابقة".

وبشأن أزمة راتب ميسي مع برشلونة في ظل الأزمة الإقتصادية داخل البارسا علق خوان لابورتا: "لا يمكنك أن تكون بخيلًا مع أفضل لاعب في العالم".

وعن مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس، أتم لابورتا: "هناك ميسي واحد فقط، وإلى أن يثبت العكس، يلعب لصالح البارسا".