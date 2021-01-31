نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد فريق مانشستر يونايتد العودة إلى طريق الانتصارات في البريميرليج، عندما يواجه ساوثهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غدًا الثلاثاء في العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر.

وكان اليونايتد تعادل امس السبت أمام أرسنال سلبيًا على ملعب الإمارات في الجولة الـ 21، وخسر في الجولة الـ 20 في عقر داره أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط، وللسيتيزن مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، من 19 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين.