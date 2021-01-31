سولشاير يدعم كافاني

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أحمد جودة - القاهرة - وجه النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى الأوروجواني إدينسون كافاني، بعد إهداره فرصة التسجيل أمام آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام أرسنال، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها شبكة "manchestereveningnews" الإنجليزية: "كنت مهاجمًا في السابق، مررت بفترات لم أسجل فيها، كان المدرب فيرجسون والجميع من حولي يقولون (لقد كنت هناك لإهدار الفرص!)".

وتابع: "لتسجيل الأهداف يجب أن تهدر القليل من الفرص، كافاني سيسجل بالتأكيد قريبًا".

وأكمل: "أنا فقط أنظر إلى حركته، أعلم أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي قام بها، في المرة الثانية كان عليه فقط أن يضرب الكرة بلمسة قبل أن يدور حولها".

وأتم: "الشيء الجيد إنه متواجد لإنهاء الفرص".