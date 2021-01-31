شوط أول.. منتخب إسبانيا يتقدم على فرنسا 16 - 13 لتحديد ثالث ورابع مونديال اليد

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا على نظيره فرنسا بنتيجة 16-13 في المباراة المقامة حاليا على صالة استاد القاهرة لتحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويلتقى منتخبا السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في السادسة والنصف مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

ويدخل منتخب السويد اللقاء، باحثا عن الحلم الذى يريد تحقيقه وهو الفوز باللقب الذى أخفق في تحقيقه طوال الـ 22 عاما الماضية، حيث كانت آخر بطولة توج بها عام 1999، وأقيمت بمصر أيضا، وتوج بها بعد الفوز على روسيا في نهائي المونديال.

كما أن منتخب السويد يريد أن يحقق نتيجة إيجابية اليوم، خاصة وأن آخر نهائي في بطولات العالم لليد، شارك فيه السويد كان عام 2001، وخسر فيه أمام الديوك الفرنسية مستضيفة البطولة وقتها.