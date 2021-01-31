تعرف على مدة تعاقد الإسماعيلي مع يوفيتش

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن التعاقد مع البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للإسماعيلي لقيادة الدراويش خلفًا لأحمد العجوز المدير الفني المؤقت السابق للإسماعيلي.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن مدة التعاقد بين الإسماعيلي ودراجان يوفيتش 6 شهور فقط، لنهاية الموسم الجاري قابل للتجديد لموسم إضافي.

وبدأ يوفيتش عمله اليوم بجلسة مع اللاعبين صباح اليوم، ويتواجد في مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية الودية المقامة على ملعب ستاد الإسماعيلية الآن.