عضو مجلس إدارة «طهطا»: يجب تشجيع النادي الأهلي في المونديال لأنه ممثل مصر

أكد هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة نادي طهطا، ضرورة دعم النادي الأهلي في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لأنه ممثل مصر والقارة الأفريقية في محفل عالمي كبير.
وقال "جمعة" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "تأهل النادي الأهلي لـ كأس العالم إضافة كبيرة لمصر وسيجعل عيون العالم تفتح من جديد علي قيمة وأهمية اللاعبين المصريين أصحاب المواهب وبالتأكيد سنجد عروض احتراف كثيرة للاعبي الأهلي بعد البطولة".
وتابع: "مشاركة موسيماني في بطولة العالم إضافة كبيرة لموهبته وسيرته الذاتية مع النادي الأهلي وأتمنى ان يحقق ميدالية في البطولة العالمية رغم صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في ربع النهائي إلا أن المصريين يتمسكون بالأمل".
واختتم عضو مجلس إدارة طهطا : النادي الأهلي هو ممثل لمصر وأفريقيا ويجب على باقي الأندية في مصر أن تحفز جماهيرها لتشجيع الأهلي ولا يوجد وقت للتعصب فجميعنا كمصريين واجب علينا تشجيع الأهلي بل أفريقيا كلها يجب أن تقف خلف المارد الأحمر .
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