تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة توخيل ويضرب شباك بيرنلي بثنائية

اقتنص فريق تشيلسي، فوزًا ثمينًا من ضيفه بيرنلي 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل الثنائي سيزار أزبيليكويتا، وماركوس ألونسو، هدفي الفوز لتشيلسي في الدقيقتين 40، و84، من عمر المباراة.
ورفع تشيلسي، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس العاشر.
ويعد هذا الفوز هو الأول، لتوماس توخيل المدير الفني الجديد للبلوز، في ثاني مبارياته، بعدما قاد الفريق في الجولة الماضية والتي تعادل فيها دون أهداف مع وولفرهامبتون.
وتولى توخيل المهمة الفني لتشيلسي، خلفا للمقال فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.
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