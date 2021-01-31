أودينيزي يعبر سبيزيا بهدف في الدوري الإيطالي

فاز فريق أودينيزي على مضيفه سبيزيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألبيرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف أودينيزي والمباراة الوحيد عن طريق رودريجو دي بول من ركلة جزاء، في الدقيقة 52، من عمر المباراة.

سبيزيا كان الأفضل خلال المباراة، حيث سيطر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغنت 50%، وسدد 10 تسديدات، منهم 5 على المرمى، لكنه فشل في التسجيل.

في المقايل سدد أودينيزي 6 تسديدات طوال اللقاء، منهم 3 تصويبات على المرمى.

وبهذه النتيجة رفع أودينيزي رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند النقطة 18 في المركز الـ 16.