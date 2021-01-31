فرحة جنونية .. جماهير بالميراس تحتفل بالتتويج الأول منذ 20 عاما ..فيديو

حقق فريق بالميراس بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على سانتوس بهدفا دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب " ماراكانا" بالبرازيل.

وقامت جماهير الفريق بالاحتفال في شوارع البرازيل بشكل جنوني ،حيث يعد الانتصار الاول منذ 20 عاما كامله بعيدا عن البطولة، حيث كان آخر تتويج باللقب عام 1999 .

وسجل برينو لوبيز هدفا قاتلا في شباك سانتوس في الدقيقة الـ90+9 بضربة رأسية قاتلة.

وتأهل بالميراس بطل ليبرتادوريس إلى كأس العالم للأندية التي تقام في قطر اعتبارا من الرابع من شهر فبراير المقبل، حيث سيحجز الفريق المقعد الأخير في البطولة العالمية التي تستمر حتى 11 فبراير.

وسيخوض بالميراس مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم السابع من شهر فبراير في مواجهة الفائز من لقاء هيونداي الكوري وتيجريس المكسيكي في الدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية على التوالي التي سيتوج فيها فريق برازيلي باللقب، حيث شهدت النسخة الماضية لعام 2019 فوز فلامينجو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني في النهائي.