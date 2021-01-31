يوفنتوس يرصد سكاماكا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن استمرار نادي يوفنتوس، في المنافسة بقوة من أجل الظفر بخدمات لجيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو المعار إلى جنوى، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

افاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس سيحاول من جديد الإتصال مع ساسولو، خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري".

وأضاف الموقع : "وقع خلاف في وجهات النظر بين يوفنتوس وساسولو حول تفاصيل إتمام الصفقة، ويسعى اليوفي لحل الأمر سريعًا خلال الفترة الحالية".

وتابع:"يريد يوفنتوس الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع تفعيل بند أحقية الشراء، بجانب يُصر ساسولو على أن تكون صيغة الصفقة".

وعلى الجانب الآخر، يريد ساسولو في أن يزيد سعر الصفقة عن 20 مليون يورو، الرقم الذي يعرضه مسؤولو يوفنتوس.

وأختتم:" سيحاول مسؤولي اليوفي إقناع ساسولو، عن طريق إقحام أحد اللاعبين الشباب في الصفقة، أو دفع الأموال المطلوبة على عدة مواسم".