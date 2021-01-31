نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرابزون يقترب من ضم التركي يونس مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر التركي الدولي يونس مالي لاعب نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم في تغريدة له على تويتر أنه توجه إلى مدينة طرابزون في تركيا وذلك تأكيدا لقرب انتقاله إلى نادي طرابزون التركي.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أول أمس الجمعة أن هناك اتفاقا وشيكا بين كل الأطراف المعنية على انتقال لاعب خط الوسط/28 عاما/ إلى النادي التركي.

كان مالي قد انتقل إلى فولفسبورج في يناير من عام 2017 قادما من ماينز لكنه لم يتمكن من تحقيق الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه في فولفسبورج.

وقال أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفولفسبوج إنه لا يزال يرى أن مالي يتمتع بإمكانيات " لكنني قلت له إنني أرى أن هناك لاعبين يسبقونه قليلا".