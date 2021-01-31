نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب القلق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب موقف حسين الشحات لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة الدحيل القطري، بمونديال الأندية.

ويعاني الشحات من ثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ضمن منافسات الدوري العام قبل السفر إلى قطر.

وكان الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة، فضل منح الشحات راحة سلبية من التدريبات الاولى للفريق والتي أقيمت مساء أمس على ملعب جامعة قطر في الدوحة.

ويخشى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ابتعاد اللاعب عن المباراة بسبب أهميته ودوره مع الفريق خلال المباريات الماضية.

وكلف الجهاز الفني نظيره الطبي، بضرورة تجهيز اللاعب من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة، والمقرر لها يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.