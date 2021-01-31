نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسن يكشف قوة جيل الدنمارك الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل هانسن، لاعب منتخب الدنمارك، أنه يتعين على منتخب بلاده، الاستعداد بشكل جيد لمواجهة السويد، غدًا الأحد في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.

وقال هانسن، سادس هدافي بطولة العالم حتى الآن برصيد 41 هدفا، للموقع الرسمي للبطولة "علينا الاستعداد لمنتخب السويد بشكل جيد، المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يملك العديد من العناصر الشابة والمواهب، علينا تحقيق الفوز أولًا ثم التفكير في أي شيء بعد ذلك".

ويرى هانسن أن سر قوة جيل الدنمارك، الذي غير خريطة كرة اليد في العالم منذ عام 2015 هي المواهب الرائعة، موضحًا "لدينا مواهب شابة رائعة، ومدربين على أعلى مستوى، البيئة بالكامل صالحة للنجاح، نجمع بين الشباب والخبرات ونستطيع أن نستمر لسنوات عديدة في المستقبل، الجميع يعمل من أجل ذلك".

وانتقل اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 3 مرات في تاريخه آخرهم عام 2018 للحديث عن مفاجآت البطولة، قائلا "هناك العديد من المفاجآت، أعتقد أبرزها ما يقدمه منتخب السويد، فهو يملك لاعبين صغار ورائعين، يقدمون أداء مذهلا، هم يستحقون التواجد في المباراة النهائية".

وتحدث هانسن عن المنتخب المصري مستضيف الحدث، مؤكدا أنه ظهر بمستوى رائع، وأوضح "فريق موهوب يمتلك لاعبين رائعين، منهم يحيى خالد الذي يقدم مستويات رائعة مع نادي فيزبريم".

وعن رأيه في تنظيم مصر للحدث في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، قال "أعتقد أن الوضع معقد وصعب على الجميع، نحن راضون عن كل شيء، والإجراءات الحالية كانت الحل الأمثل".