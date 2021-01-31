نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط باريس الوحيد لضم ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية فرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة واحدة فقط.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع ليونيل ميسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

واضافت، ان إدارة باريس سان جيرمان تضع تجديد عقد الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، في المقام الاول قبل جلب ميسي، حيث ينتهي عقدهما مع باريس في صيف عام 2022.

وأشارت إلى أن قدوم ميسي للنادي الباريسي، مشروط برحيل احد الثنائي مبابي أو نيمار، في الصيف المقبل، لذلك يؤجل النادي ملف الأرجنتيني بشكل مؤقت حتي نهاية الموسم الحالي.

يذكر ان الصحف الفرنسية، اكدت ان نيمار اقترب من التجديد مع باريس بعدما ابدي موافقة مبدئية، في حين ينتظر مبابي عرض من ريال مدريد في الصيف القادم.