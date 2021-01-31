نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتسلم شهادة «الفيفا» الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ‏بقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تسلم اليوم الأحد شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في ‏كأس العالم للأندية للمرة السادسة.‏

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.‏

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏