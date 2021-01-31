الخطيب يتسلم شهادة «الفيفا» الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ‏بقطر

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تسلم اليوم الأحد شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.
ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.