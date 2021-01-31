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الخطيب يتسلم شهادة «الفيفا» الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ‏بقطر

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تسلم اليوم الأحد شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في ‏كأس العالم للأندية للمرة السادسة.‏

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.‏

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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