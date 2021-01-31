نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياضة وأخر الأخبار العالمية تسريب عقد ميسي 670 مليون دولار أمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رياضة تم تسريب المعلومات عن قيمة العقد الذي تم توقيعه من اللاعب المشهور عالمياً ميسي عن قيمة ما سوف يتقاضاه لانتقاله لناديه الجديد في الموسم القادم والمبلغ الذي تم تسريب المعلومات عنه بأن قيمته وصلت إلي 670 مليون دولار وهو الأضخم في تاريخ الرياضة وعلي مستوي تاريخ كرة القدم العالمية والمحلية وهذه الأخبار التي تم تسريبها والتي جاءت وفقاً لتصريحات صحيفة موندو الصحيفة الأسبانية وصرحت الصحيفة أنها حصلت علي نسخة من نسخة العقد الذي تم توقيعه من اللاعب ميسي اللاعب الأرجنتيني ووفقاً لما جاء من تصريحات أخبار الرياضة العالمية بأن قيمة العقد الذي تم توقيعه والذي من خلاله ينتقل ميسي لنادي برشلونة الأسباني وتم الكشف في أخبار الرياضة عاجل بأن قيمة العقد هذه هي الأضخم والأكبر في تاريخ الرياضة العالمية والمحلية علي حد سواء .

رياضة وما جاء بها من تصريحات خاصة بالعقد الموقع من اللاعب الأرجنتيني ميسي :-

وفقاً لما جاء من تصريحات الصحيفة الأسبانية والتي حصلت علي نسخة من عقد اللاعب ميس بأن أخبار الرياضة جاء بها أن قيمة العقد ومنها مبلغ 555 مليون يورو والذي يعادل مبلغ 670 مليون دولار أمريكي وهذا المبلغ الذي سوف يتقاضاه اللاعب الأرجنتيني ميسي من قيمة المبلغ الإجمالي من العقد ويكون هذا المبلغ علي مدار أربعة مواسم وذلك بعد تحقيق سلسلة من الشروط المنصوص عليها في العقد وكان قد حاول اللاعب الأرجنتيني ميسي بأن يغادر نادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي وكانت حجته المستند عليها بأنه هناك في العقد بنداً منصوص عليه بأنه مسموح له بالرحيل بدون أي مقابل وبعدها تم التراجع عن ما يتحدث عنه اللاعب ميسي وفقاً لما جاء من تصريحات أخبار الرياضة العالمية .

ما جاء بالكشف عنه وما حدث لنادي برشلونة بما يتعلق بالديون الخاصة بالنادي :-

تم الكشف عن ما حدث لنادي برشلونة الأسباني وما يتعلق بقيمة الديون الإجمالية التي علي النادي والتي وفقاً للتصريحات وما جاء في أخبار الرياضة العالمية أن الديون وصلت إلي ما يزيد عن مليار يورو والقيمة الإجمالية لأجور اللاعبين والذي يتقاضوه من مبالغ تخطت ثلاث أرباع الميزانية التي تخص النادي الأسباني وتم التصريح في أخبار الرياضة العالمية أن الالتزام المالي تجاه اللاعب الأرجنتيني ميسي لوحده من النادي يترك النادي الأسباني في وضع ملئ بالمخاطر .

اللاعب الأرجنتيني ميسي وما حققه من إنجازات للنادي الأسباني علي مدار الأعوام 2028 و 2019 :-

كان اللاعب الأرجنتيني ميسي يقود فريقه في النادي الأسباني للفوز بشكل ملحوظ وهذا ما حدث علي مدار الأعوام من 2018 حتي عام 2019 والفوز الذي تحقق في الدوري الأسباني ولكن لم يصل لحصد الفوز في دوري أبطال أوروبا وكان مستعصي عليهم الفوز به حيث تم أبعاده عن المنافسة بالحصول علي الدوري من فريق روما وفريق ليفربول وفريق بايرن ميونخ في أكثر من موسم متتالي وهذا ما جعل اللاعب ميسي مما شعر به من خيبة أمل أن يفكر في الرحيل منذ شهر أغسطس لعام 2020 وهذه الخطوة التي صدمت كرة القدم علي مستوي العالم وفقاً لما تم التصريح عنه من أخبار الرياضة عاجل .

رياضة وما جاء من تصريحات خاصة من أخبار الرياضة العالمية وأخبار الرياضة عاجل وما جاء أيضاً من الصحيفة الأسبانية التي حصلت علي نسخة من العقد الذي تم توقيعه من اللاعب الأرجنتيني ميسي وتفاصيل قيمة العقد الموقع وجاء في التصريحات بأن اللاعب ميسي أخذ قرار الرحيل طالما أن هناك عقد تم توقيعه وما سوف يتقاضاه اللاعب ميسي من قيمة العقد الذي تم توقيعه والذي كانت قيمة ما يتقاضاه 555 مليون يورو وفقاً لتصريحات أخبار الرياضة عاجل وكما تم التصريح من المجلة الأسبانية من تصريحات والتفاصيل المتعلقة بقيمة العقد والإجراءات التي تمت بين اللاعب وبين ناديه الجديد المنتقل إليه .