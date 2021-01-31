طبيب الزمالك يكشف تفاصيل حالة شيكابالا والمثلوثي وروقا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل حالة ثلاثي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا".
وقال طبيب الزمالك إن شيكابالا يعاني من بعض الآلام في أسفل الظهر، وخضع لجلسة تأهيلية على هامش مران اليوم، مشيرا إلى أن محمد أشرف روقا يواصل برنامجه البدني والتأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح طبيب الزمالك، أن حمزة المثلوثي يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.
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