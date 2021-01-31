الأهلي يتسلم شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي للاهلي ، اليوم الأحد شهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في ‏كأس العالم للأندية للمرة السادسة.‏ ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه. ‏ ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

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