مونديال اليد.. إسبانيا تخطف البرونزية من الديوك الفرنسية

توج منتخب اسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيرة منتخب فرنسا بنتيجة 35/ 29، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد رجال، مصر 2021 على المركزين الثالث والرابع ، في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الميتادور الاسباني منذ بداية المبارة على الديوك الفرنسية وحافظ على تقدمه حتي النهاية،حيث حسم منتخب اسبانيا الشوط الاول امام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 16/13 وواصل بطل اوربا وسابع مونديال العالم السابق سيطرته على مجريات اللقاء فى الشوط الثاني.

ونجح الميتادور الاسباني فى التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب الديوك الفرنسية الذي حل رابع مونديال اليد

جدير بالذكر ان فرنسا صاحبة الرقم القياسي للفوز ببطولة العالم لليد رجال في 6 نسخ سابقة .

يذكر أن اربع صالات استضافت هذه النسخة ال27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي ،وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي : الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.