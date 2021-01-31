الشوط الأول.. ليدز يتعادل مع ليستر 1-1 في الدوري الإنجليزي

تعادل ليستر سيتي مع ليدز يونايتد بهدف لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح هارفي بارنز التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة الثالثة عشر بعد تلقيه تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.

وفي الدقيقة 15 عادل دالاس النتيجة لـ ليدز يونايتد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وألغى حكم اللقاء هدف لكل فريق، الأول عن طريق بارنز لليستر في الدقيقة 21، وهدف لكليتش من ليدز في الدقيقة 31.