الشوط الأول.. ليدز يتعادل مع ليستر 1-1 في الدوري الإنجليزي

افتتح هارفي بارنز التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة الثالثة عشر بعد تلقيه تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.
وفي الدقيقة 15 عادل دالاس النتيجة لـ ليدز يونايتد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وألغى حكم اللقاء هدف لكل فريق، الأول عن طريق بارنز لليستر في الدقيقة 21، وهدف لكليتش من ليدز في الدقيقة 31.
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