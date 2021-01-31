رودريجو كوارليس رجل مباراة اسبانيا وفرنسا فى مونديال اليد

حصل رودريجو كواراليس حارس مرمي الميتادور الاسباني على جائرة رجل مباراة اسبانيا وفرنسا بعد قيادة اسبانيا لتحقيق برونزية بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021
وتوج منتخب اسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيرة منتخب فرنسا بنتيجة 35/29 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد رجال، مصر 2021 على المركزين الثالث والرابع ، في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.
وتقدم الميتادور الاسباني منذ بداية المبارة على الديوك الفرنسية وحافظ على تقدمه حتي النهاية حيث حسم منتخب اسبانيا الشوط الاولبنتيجة 16/13 وواصل بطل اوربا وسابع مونديال العالم السابق سيطرته على مجريات اللقاء فى الشوط الثاني
جدير بالذكر ان فرنسا صاحبة الرقم القياسي للفوز ببطولة العالم لليد رجال في 6 نسخ سابقة .
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