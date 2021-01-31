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مثل المصري في المباراة : ايهاب العايدي لحراسة المرمى ، عبد الله حمدي ، جمال عادل ، محمد أحمد ، عبد السلام أحمد لخط الظهر يتقدمهم الثنائي أحمد شداد ، عبد الحميد محمد (أحمد كمال) كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ابراهيم سعيد ، عمر جمال (محمد فرحات) ، شريف وائل (السيد نشأت) كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمر الجرايحي .
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك.أشرف عبد اللاه مديرًا فنيًا ، ك. محمد منصور مدربًا ، ك.طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي ادارىًا ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصورى المدير الإدارى للقطاع ، ك.السيد الناغى المشرف على تدريب حراس المرمى ، ك.ابراهيم الصفتى شئون اللاعبين ، د.احمد عبد الرازق اخصائى نفسى ، ك.ميدو عامر منسقا لقطاع الناشئين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفوز الثالث على التوالي.. المصري تحت 19 عامًا يهزم وادي دجلة بملعبه 1/2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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