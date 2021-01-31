وأكد المصدر لصدى البلد، أن مصطفى محمد لديه تذكرة على متن الطائرة المغادرة من مصر إلى تركيا بعد بعد 3 ساعات ونصف، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على إذن المغادرة، بسبب الخدمة العسكرية".
وأضاف المصدر:" هناك جهد مكثف لحل هذا الأمر، ووصول اللاعب إلى اسطنبول الليلة".
كان نادي الزمالك قد أعلن الخميس الماضي، إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.
ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.
يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة تواجه الصفقة.. جالاتا سراي يكشف لـ دوت الخليج سر تأخر سفر مصطفى محمد إلى تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.