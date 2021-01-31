الدوري الإسباني.. لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام قادش

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة قادس، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي: حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: لورنتي - خيمنيز - سافيتش - فيليبي. خط الوسط: تورييرا - نيجويز - كوكي - ليمار. خط الهجوم: لويس سواريز - جواو فيليكس. ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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