نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: تركيزنا في مباراة «الدحيل».. والحديث عن مواجهة «بايرن» مرفوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل القطري ‏المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.‏

وقال: «تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة».‏

وأضاف: «أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا».‏

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ‏الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.‏

وقال: «نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية».‏

وأضاف: «سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة ‏المستويات».‏

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وتمنى أن تعود الجماهير إلى ‏المدرجات قريبا، خاصة أن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي ‏لحصد البطولات.‏